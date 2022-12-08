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1 час назад

Названа схема учета пенсионных коэффициентов участников СВО

Лера Букина

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков пояснил, как в стране засчитывают пенсионный коэффициент за период участия в специальной военной операции. Так, по его словам, в данном случае речь идет о двойном размере, передает ТАСС.

Названа схема учета пенсионных коэффициентов участников СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он пояснил, что период участия в СВО учитывают в страховом стаже как день за два.

«Отдельный вопрос - это индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые формируются у человека за период его участия в специальной военной операции», - заявил Котяков в ходе заседания президиума Совета законодателей в Совете Федерации.

Он отметил, что период участия будут засчитывать как 3,6 пенсионных коэффициента - это двойной размер пенсионных коэффициентов за нестраховой период.

Индивидуальный пенсионный коэффициент является показателем, от которого зависит размер начисляемой пенсии. На количество пенсионных коэффициентов за календарный год влияет сумма страховых взносов, уплаченных работодателем в ПФР за конкретного сотрудника в зависимости от размера заработной платы.

Дополнительный пенсионный коэффициент начисляют также в период военной службы. За 12 месяцев это 1,8 коэффициента.

Армия,Антон Котяков,Пенсионный фонд РФ,Совет Федерации,
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