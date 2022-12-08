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17 минут назад

Средства ПВО сбили украинский Ми-8 в ДНР

Деловая газета "Взгляд"

У населенного пункта Яковлевка Донецкой народной республики (ДНР) российские средства ПВО сбили вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, сообщило Минобороны.

Средства ПВО сбили украинский Ми-8 в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российские ПВО также уничтожили пять беспилотников у поселков Табаевка Харьковской области, Бараниковка, Кременная и Просторное в ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, за сутки перехвачено 14 снарядов РСЗО HIMARS, «Ольха» и «Ураган», а также противолокационную ракету HARM у населенных пунктов Новопетриковка, Благодатное (ДНР), Токмак Запорожской области и Новая Збурьевка Херсонской области.

С начала СВО российскими военными уничтожены: 341 самолет, 181 вертолет, 2643 беспилотника, 392 ЗРК, 7030 танков и другой бронированной техники, 920 боевых машин РСЗО, 3668 артиллерийских орудий и минометов, 7507 единиц специальной военной автомобильной техники.

Также в четверг официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что ВС России за сутки уничтожили более 210 бойцов ВСУ на разных направлениях.

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