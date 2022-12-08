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26 минут назад

США продолжат поставки вооружений Киеву

Lenta.ru

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не стремятся к эскалации и войне с Россией, однако будут продолжать поставки вооружений Киеву. Об этом пишет ТАСС.

США продолжат поставки вооружений Киеву
Фото: ТАССТАСС

«Мы не стремимся к войне с Россией. Но мы обеспечим возможность для Украины защищаться», — сказала она.

Сингх отметила, что военное ведомство не координирует с Киевом все осуществляемые им атаки, Вашингтон не был осведомлен заранее об украинских ударах по территории РФ. При этом она отметила, что США отправляют поставляют вооружения и системы, которые якобы нужны Киеву.

Ранее сообщалось, что согласованный обеими палатами Конгресса США проект оборонного бюджета расширяет и модифицирует инициативу помощи Украине в сфере безопасности и утверждает выделение дополнительных 800 миллионов помощи в 2023-м финансовом году.

Армия,Конгресс США,Пентагон,
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