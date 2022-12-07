Собянин рассказал, кому Россия противостоит на Украине

"Наша страна сильная, она способна переживать и не такие кризисы. В конце концов, огромное количество стран в мире понимают нашу правоту. Да, они не могут иногда сказать это во весь голос, они не могут игнорировать санкции, которые накладываются в мире, но тем не менее они точно не против нас", - отметил Собянин.