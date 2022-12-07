Собянин рассказал, кому Россия противостоит на Украине

Россия сейчас противостоит всему блоку НАТО на Украине, где, по сути, "идет война". Об этом заявил в среду мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.
"Проводится специальная военная операция на Украине, по сути дела, там идет война, чего уж там скрывать. Но мы же воюем не с Украиной, за ней вся НАТО со всеми своими технологиями, вооружениями, информацией, специальными вооружениями, специальными технологиями", - сказал Собянин, который как глава комиссии Госсовета занимается координацией работы регионов по повышению уровня безопасности.
Он добавил, что регулярно вводятся новые санкции, авторы которых ставят целью секторально отключить Россию от всего мира и загнать ее в угол.
"Наша страна сильная, она способна переживать и не такие кризисы. В конце концов, огромное количество стран в мире понимают нашу правоту. Да, они не могут иногда сказать это во весь голос, они не могут игнорировать санкции, которые накладываются в мире, но тем не менее они точно не против нас", - отметил Собянин.