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35 минут назад

В ООН приняли резолюцию РФ о неразмещении оружия в космосе

Елена Прошина

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на итоги соответствующего голосования.

В ООН приняли резолюцию РФ о неразмещении оружия в космосе
Фото: роскосмосроскосмос

По данным агентства, резолюцию одобрили 122 страны, против высказались 50, еще четыре — воздержались.

Документ содержит призыв ко всем государствам и особенно тем, которые обладают космическим потенциалом, «не размещать первыми оружие в космосе». Инициаторами резолюции выступили Китай и Россия еще в 2008 году.

На данный момент ГА ООН активно призывает все страны начать работу по предотвращению размещения оружия в космосе. Представители Генассамблеи указывают на «неотложность» данной задачи, поскольку она способна предотвратить гонку вооружений между государствами в космосе.

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