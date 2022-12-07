В ООН приняли резолюцию РФ о неразмещении оружия в космосе

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на итоги соответствующего голосования.

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По данным агентства, резолюцию одобрили 122 страны, против высказались 50, еще четыре — воздержались.

Документ содержит призыв ко всем государствам и особенно тем, которые обладают космическим потенциалом, «не размещать первыми оружие в космосе». Инициаторами резолюции выступили Китай и Россия еще в 2008 году.