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31 минуту назад

США не смогли подтвердить передачу Ираном ракет для России

Lenta.ru

США не могут подтвердить, что Иран передал России баллистические ракеты, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит Reuters.

США не смогли подтвердить передачу Ираном ракет для России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, у Вашингтона нет доказательств передачи иранских ракет России для использования против Украины. Тем не менее он утверждает, что Тегеран поставляет Москве дроны.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против иранских производителей беспилотников. Минфин США предполагает, что эти компании поставляют дроны для частной военной компании (ЧВК) «Вагнера».

До этого Европейский союз (ЕС) также наложил санкции на компанию по изготовлению беспилотников Shahed Aviation Industries. В России факт их поставок из Ирана отрицают.

Армия,Джон Кирби,Казначейство США,ЕС,
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