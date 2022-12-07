Президент России Владимир Путин сделал ряд важных заявления по проблематике применения ядерных вооружений. Он отметил, что на планете нарастает угроза ядерной войны, пишет РИА «Новости».

Глава государства отметил, что Россия «не сошла с ума», государство вполне отдает себе отчет об опасности применения ядерных вооружений.

«РФ не собирается размахивать ядерным оружием, как бритвой. Оно является сдерживающим фактором», - подчеркнул Путин.