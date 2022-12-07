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55 минут назад

Путин заявил, что проблемы в зоне проведения СВО были и могут быть сейчас

ТАСС

Проблемы в зоне проведения СВО были и могут быть сейчас, нужно постоянно анализировать происходящее. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Путин высказался о проблемах в зоне спецоперации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Что касается проблем в зоне проведения специальной военной операции - они, конечно, были. Они, наверное, есть и сейчас, и они могут возникать когда и где угодно в зоне проведения специальной военной операции. Надо постоянно этим заниматься, постоянно анализировать то, что там происходит, и иметь обратную связь", - сказал глава государства.

Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации

По словам президента, такая обратная связь нужна всем: и ребятам на передовой, и обществу, и государству, потому что будет повышаться качество и эффективность боевой работы.

Армия,Владимир Путин,Совет по правам человека,
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