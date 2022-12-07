Путин высказался о проблемах в зоне спецоперации

"Что касается проблем в зоне проведения специальной военной операции - они, конечно, были. Они, наверное, есть и сейчас, и они могут возникать когда и где угодно в зоне проведения специальной военной операции. Надо постоянно этим заниматься, постоянно анализировать то, что там происходит, и иметь обратную связь", - сказал глава государства.