Путин высказался о проблемах в зоне спецоперации

Проблемы в зоне проведения СВО были и могут быть сейчас, нужно постоянно анализировать происходящее. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
"Что касается проблем в зоне проведения специальной военной операции - они, конечно, были. Они, наверное, есть и сейчас, и они могут возникать когда и где угодно в зоне проведения специальной военной операции. Надо постоянно этим заниматься, постоянно анализировать то, что там происходит, и иметь обратную связь", - сказал глава государства.
По словам президента, такая обратная связь нужна всем: и ребятам на передовой, и обществу, и государству, потому что будет повышаться качество и эффективность боевой работы.