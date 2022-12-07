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23 минуты назад

Кадыров показал кадры с боевыми действиями полка «Север» на Украине

Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео, на котором запечатлены кадры ведения боевых действий на Украине бойцами полка «Север» имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Соответствующий ролик появился в Telegram-канале политика.

«"Ни шагу назад" — излюбленная фраза чеченских бойцов, которая как нельзя лучше их характеризует. (...) Националисты, которые осмелились бросить вызов нашим парням, вскоре поняли, что мысль эта была не из лучших. Как итог, очередная попытка контрнаступления с треском провалилась», — подписал видео Кадыров.

Кроме того, глава Чечни посоветовал тем, «кто все еще пытается оказать сопротивление» запомнить одну важную вещь: российские войска невозможно победить или подавить. По мнению Кадырова, понимание этого может спасти жизнь сопротивляющимся.

Ранее Кадыров обратился в стихах к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он назвал его гением лицедейства, а также заявил, что главе Украины «плевать» на страну и народ.

Армия,Видео,Владимир Зеленский,Рамзан Кадыров,
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