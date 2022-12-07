Кадыров показал кадры с боевыми действиями полка «Север» на Украине

«"Ни шагу назад" — излюбленная фраза чеченских бойцов, которая как нельзя лучше их характеризует. (...) Националисты, которые осмелились бросить вызов нашим парням, вскоре поняли, что мысль эта была не из лучших. Как итог, очередная попытка контрнаступления с треском провалилась», — подписал видео Кадыров.