В России рассказали о дальнобойном оружии Украины

«Для применения на дальних дистанциях новый вариант по всей видимости прошел глубокую модернизацию. Его надо было оснастить не только современной инерционной навигационной системой, но и корректировкой по спутниковым координатам, высотомером и продвинутым полетным контроллером», — пишет автор.