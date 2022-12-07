Столтенберг допустил обострение конфликта на Украине весной 2023 года

«Развитие событий на войнах сложно предсказывать… Сейчас мы видим, что Россия пытается заморозить действия на короткий период, чтобы перегруппировать, восстановить силы, чтобы потом совершить большое наступление следующей весной»,— заявил он в ходе мероприятия в режиме видеоконференции, организованного газетой Financial Times. Его слова приводит РИА Новости.