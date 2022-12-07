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1 час назад

Столтенберг допустил обострение конфликта на Украине весной 2023 года

RT на русскомиещё 2

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе опасаются обострения конфликта на Украине весной следующего года.

Столтенберг допустил обострение конфликта на Украине весной 2023 года
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

«Развитие событий на войнах сложно предсказывать… Сейчас мы видим, что Россия пытается заморозить действия на короткий период, чтобы перегруппировать, восстановить силы, чтобы потом совершить большое наступление следующей весной»,— заявил он в ходе мероприятия в режиме видеоконференции, организованного газетой Financial Times. Его слова приводит РИА Новости.

Генсек заявил, что НАТО намерено продолжать поддержку Украины, так как победа России будет иметь «серьёзные» последствия для альянса и сделает НАТО «более уязвимым».

Ранее сообщалось, что страны НАТО на постоянной основе рассматривают возможности поставок Украине новых видов вооружения.

Армия,В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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