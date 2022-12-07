Военные РФ рассказали следователям о пытках в украинском плену

Российские военнослужащие рассказали об издевательствах в украинском плену. Их показания зафиксировали в следственном комитете, передает пресс-служба СК РФ.

Фото: телеграм-канал "Следком" телеграм-канал "Следком"

Один из бойцов рассказал, что в плен он попал уже раненым. У него в том числе была перебита пулей кость правой руки. По его словам, допросы в плену проводили с помощью арматуры и черенка от лопаты. В результате, отметил военнослужащий, ему сломали челюсть, несколько ребер и пробили легкое, а пистолетом прострелили обе ступни.

Другой военный поведал, что оказался в засаде ВСУ, а в сознание уже пришел в подвале.

"Допрос начался с удара ножом в правую ногу. Кровь никто не останавливал. Если ответы не устраивали задававшего вопросы, его начинали бить. Сначала руками или ногами, затем каской или даже прикладом", – говорится в сообщении.

После допроса его якобы повалили на пол, где его удерживали три человека. Четвертый мужчина, рассказал боец, отрезал ему палец на руке.

Кроме того, украинцы также заставили пленного подписать согласие на сотрудничество со спецслужбами Украины под угрозой убийства и расправы над близкими.

"Показания российских военнослужащих свидетельствуют о том, что представители Украины грубейшим образом нарушают требования Женевской Конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокое обращение, пытки и истязания", – говорится в сообщении.

Следователи пообещали дать правовую оценку действиям украинских националистов. В комитете добавили, что продолжают устанавливать причастных к пыткам и убийствам мирных граждан и военнопленных.