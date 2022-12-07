В НАТО рассматривают возможность поставок нового оружия Киеву

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в ходе мероприятия газеты Financial Times, что альянс рассматривает возможность поставок нового вооружения Киеву.

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Столтенберг не стал раскрывать конкретные виды вооружения, которые рассматриваются к поставке, но подчеркнул, что в НАТО постоянно рассматривают добавление новых систем вооружения.

Он также подчеркнул важность обслуживания уже поставленного на Украину вооружения, его ремонт, поставку запчастей и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что западные политики избегают вопроса о вступлении Украины в НАТО. Союзники по альянсу стараются не говорить об этом, считая тему взрывоопасной. Вопрос также является чувствительным для Берлина и Парижа, там считают, что его пока стоит избегать.