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1 час назад

В НАТО рассматривают возможность поставок нового оружия Киеву

Газета.Ruиещё 1

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в ходе мероприятия газеты Financial Times, что альянс рассматривает возможность поставок нового вооружения Киеву.

В НАТО рассматривают возможность поставок нового оружия Киеву
Фото: Yves Herman/Pool/ReutersYves Herman/Pool/Reuters

Столтенберг не стал раскрывать конкретные виды вооружения, которые рассматриваются к поставке, но подчеркнул, что в НАТО постоянно рассматривают добавление новых систем вооружения.

Он также подчеркнул важность обслуживания уже поставленного на Украину вооружения, его ремонт, поставку запчастей и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что западные политики избегают вопроса о вступлении Украины в НАТО. Союзники по альянсу стараются не говорить об этом, считая тему взрывоопасной. Вопрос также является чувствительным для Берлина и Парижа, там считают, что его пока стоит избегать.

Столтенберг также говорил, что в НАТО считают приоритетом военную поддержку Украины, а не ее вступление в альянс.

Армия,В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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