Военный эксперт: США обеспечивают ВСУ разведданными

Соединенные Штаты не только поддерживают Украину политически и экономически, но и способствуют ее военному потенциалу. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

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По его словам, Вашингтон поставляет Киеву вооружение, отправляет на Украину консультантов НАТО, а также передает ВСУ разведданные и «наводки» на российские объекты.

— Пожалуй, самое главное из перечисленного — обеспечение ВСУ разведданными, которые зачастую содержат сведения о расположении российских войск. Контрбатарейные американские радиолокационные средства определяют нахождение артиллерийского орудия на дальности до 80 километров, — подчеркнул эксперт в беседе с «ВМ».

Недавно секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов попросил предоставить Киеву ракеты дальностью действия свыше 800 километров.