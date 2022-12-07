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59 минут назад

В ЛНР отчитались о потерях ВСУ на артемовском направлении

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют на артемовском направлении до батальона личного состава убитыми и ранеными. Об этом со ссылкой на офицера Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрея Марочко сообщает ТАСС.

В ЛНР отчитались о потерях ВСУ на артемовском направлении
Фото: Ammar Awad / ReutersAmmar Awad / Reuters

«По нашим данным, как минимум ежедневно они теряют до батальона личного состава — это санитарные и безвозвратные потери», — уточнил он, комментируя предполагаемые потери ВСУ в эфире телеканала «Соловьев Live».

Оценивая текущую обстановку, представитель Народной милиции ЛНР заметил, что украинские войска несут потери из-за попыток совершить прорыв в районе Сватова и Кременной. По его словам, такие попытки предпринимаются ежедневно.

Армия,Андрей Марочко,
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