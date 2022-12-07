В ЛНР отчитались о потерях ВСУ на артемовском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют на артемовском направлении до батальона личного состава убитыми и ранеными. Об этом со ссылкой на офицера Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрея Марочко сообщает ТАСС.