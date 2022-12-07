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12 минут назад

Военкор описал ситуацию на передовой в зоне СВО

Lenta.ru

Военный корреспондент Александр Коц описал ситуацию на передовой в зоне специальной военной операции (СВО). Соответствующий материал был опубликован на сайте KP.RU.

Военкор описал ситуацию на передовой в зоне СВО
Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.comSergey Petrov / Globallookpress.com

По его словам, находящиеся на передовой бойцы хотят идти вперед, они «устали сидеть в окопах».

«Я вот разговаривал с ребятами на херсонском направлении еще до нашего выхода оттуда, они так и говорят: "Ну а какое настроение может быть? От нас люди в России ждут каких-то побед и подвигов, а мы вот в лесу стоим уже несколько месяцев. Наступать хотим"», — рассказал журналист о настрое бойцов и заметил, что до начала мобилизации сил для таких маневров не хватало.

На данный момент, подчеркнул Коц, на многих участках ситуацию удалось стабилизировать. Призванные в рамках частичной мобилизации бойцы удерживают позиции на сватовском рубеже, стреляют из самоходной артиллерийской установки (САУ) «Малка» и самоходного миномета «Тюльпан», ездят на танках.

«Идет медленное, но все-таки продвижение в направлении Артемовска (Бахмута). Это очень важная история, потому что там Украина расходует большую часть своих артиллерийских запасов, там Киев сейчас несет наибольшие потери в живой силе, и именно для донбасского фронта битва за Бахмут может оказаться переломной», — указал военкор.

При этом Коц отметил, что сейчас Вооруженные силы Украины пытаются перебрасывать с херсонского направления резервы на Сватово и Запорожье, угрожая там прорывами. В сутки украинская артиллерия выпускает большое количество снарядов, что, в конечном итоге, приведет к упаду сил противника из-за больших потерь и нехватки боеприпасов.

Ранее в ноябре военкор рассказал о быте мобилизованных в зоне СВО под Сватово в Луганской народной республике. По его словам, российские бойцы живут в палатках-казармах, которые разбросаны по лесу и постоянно переставляются.

Армия,СВО,Александр Коц,
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