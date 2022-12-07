Военкор описал ситуацию на передовой в зоне СВО

«Я вот разговаривал с ребятами на херсонском направлении еще до нашего выхода оттуда, они так и говорят: "Ну а какое настроение может быть? От нас люди в России ждут каких-то побед и подвигов, а мы вот в лесу стоим уже несколько месяцев. Наступать хотим"», — рассказал журналист о настрое бойцов и заметил, что до начала мобилизации сил для таких маневров не хватало.