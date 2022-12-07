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23 минуты назад

Украина приостановила волну мобилизации

Lenta.ru

На данный момент Киев не планирует проводить дополнительную мобилизацию, заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, в Вооруженных силах страны (ВСУ) достаточно людей.

Украина приостановила волну мобилизации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Говорить о том, что на данный момент нам нужна дополнительная мобилизация, — вопрос пока так не стоит. У нас достаточно сегодня людей в вооруженных силах Украины и вообще в секторе безопасности и обороны», — сказал Резников.

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Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что ряд союзников Киева боится положительно ответить на заявку страны в НАТО.

Армия,Дмитрий Кулеба,Алексей Резников,НАТО,
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