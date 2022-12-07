Украина приостановила волну мобилизации

На данный момент Киев не планирует проводить дополнительную мобилизацию, заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, в Вооруженных силах страны (ВСУ) достаточно людей.
«Говорить о том, что на данный момент нам нужна дополнительная мобилизация, — вопрос пока так не стоит. У нас достаточно сегодня людей в вооруженных силах Украины и вообще в секторе безопасности и обороны», — сказал Резников.
Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что ряд союзников Киева боится положительно ответить на заявку страны в НАТО.