В ДНР сообщили о сохранении ВСУ позиций и укрепрайонов в Марьинке

Военные силы Украины все еще держат оборону в Марьинке, их позиции и укрепления сохраняются, однако союзные силы постепенно теснят противника. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

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Он сообщил, что в настоящее время марьинское направление одно из самых важных на фронте. Сейчас бои ведутся уже непосредственно в самом населенном пункте. Пушилин рассказал, что украинская сторона держит позиции и укрепления, но выразил уверенность, что вскоре она потеряет контроль над городом.