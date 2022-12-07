В ДНР сообщили о сохранении ВСУ позиций и укрепрайонов в Марьинке

Военные силы Украины все еще держат оборону в Марьинке, их позиции и укрепления сохраняются, однако союзные силы постепенно теснят противника. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.
Он сообщил, что в настоящее время марьинское направление одно из самых важных на фронте. Сейчас бои ведутся уже непосредственно в самом населенном пункте. Пушилин рассказал, что украинская сторона держит позиции и укрепления, но выразил уверенность, что вскоре она потеряет контроль над городом.
Издание напоминает, что народная милиция ДНР начала наступление на Марьинку к западу от Донецка, откуда армия Украины вела обстрел республики. Ранее в оборонном ведомстве пояснили, что взятие Марьинки под контроль сделает Петровский район, Александровку и микрорайон Текстильщик Донецка недоступными для обстрелов со стороны ВСУ.