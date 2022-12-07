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37 минут назад

МЧС ДНР: в Горловке потушили пожар в больнице, попавшей под обстрел со стороны ВСУ

Газета.Ruиещё 1

Пожар в городской больнице Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР), который начался, по информации местных властей, после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), потушили.

В Горловке потушили пожар в больнице, попавшей под обстрел ВСУ
Фото: Телеграм-канал «SHOT»Телеграм-канал «SHOT»

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС ДНР. Сообщение о попадании взрывоопасного предмета в кровлю здание поступило в службы в 22:15 по местному времени. После этого пульмонологическое отделение городской больницы N 3 загорелось.

По прибытии первых подразделений было установлено горение кровли на площади 2,5 кв. м, а также обрушение чердачного перекрытия. В 22:29 пожарные справились с огнем. Пострадавших от ЧП нет.

Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что украинские войска обстреляли городскую больницу в Калининском районе города. В результате здание оказалось обесточено. Ранее Приходько сообщил, что ВСУ обстреляли химзавод "Стирол".

Армия,Иван Приходько,
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