ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО «Град»

Подразделения украинской армии в среду обстреляли два района Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", выпустив по ним шесть снарядов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.