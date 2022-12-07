ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО «Град»

Подразделения украинской армии в среду обстреляли два района Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", выпустив по ним шесть снарядов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины] по направлению: <...> Донецк (Киевский и Куйбышевский районы), выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Накануне в течение дня, а также в ночь на среду украинские войска несколько раз наносили удары по центру Донецка из "Градов".