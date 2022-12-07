Европейская страна приостановила поставки вооружения Украине

Власти Италии пока приостановят поставки оружия Украине. По словам министра обороны страны Гуидо Крозетто, правительство до конца года не будут формировать новый пакет военной помощи Киеву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

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«Заверяю, что до конца года не будет никакого нового декрета [о военных поставках Киеву]. Посмотрим, какое решение примет правительство по поводу будущей помощи Украине и что под ней будет подразумеваться», — сообщил глава итальянского Минобороны.

Он отметил, что в последнее время Киев в основном запрашивает инфраструктурную помощь на фоне нехватки энергии, в частности просят генераторы, добавил Крозетто.

При этом министр подчеркнул, что Италия продолжит поддерживать Украину «в рамках решений НАТО», а темпы и содержание помощи «будут определены» позднее.