В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
1 час назад

В Донецке ВСУ обстреляли Молодежный центр

ТАСС

Молодежный центр в Донецке был обстрелян со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев. Как отметил парламентарий, движение "Мы вместе" уже связалось с семьями погибших и окажет всю необходимую помощь.

В Донецке ВСУ обстреляли Молодежный центр
Фото: ТАССТАСС

"Несколько часов назад в Донецке был обстрелян Молодежный центр со стороны ВСУ. К сожалению, есть жертвы. Уже связываемся с семьями погибших. Окажем всю необходимую помощь, в том числе финансовую в рамках благотворительной программы "Мы вместе". Соболезную родным", - написал Метелев в своем Telegram-канале во вторник.

Ранее Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что число пострадавших в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в Донецке за вторник возросло до 19. По данным мэра города Алексея Кулемзина, погибли шесть человек.

Армия,СВО,Артем Метелев,Алексей Кулемзин,Денис Пушилин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители