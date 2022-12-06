В Донецке ВСУ обстреляли Молодежный центр

Молодежный центр в Донецке был обстрелян со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев. Как отметил парламентарий, движение "Мы вместе" уже связалось с семьями погибших и окажет всю необходимую помощь.
"Несколько часов назад в Донецке был обстрелян Молодежный центр со стороны ВСУ. К сожалению, есть жертвы. Уже связываемся с семьями погибших. Окажем всю необходимую помощь, в том числе финансовую в рамках благотворительной программы "Мы вместе". Соболезную родным", - написал Метелев в своем Telegram-канале во вторник.
Ранее Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что число пострадавших в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в Донецке за вторник возросло до 19. По данным мэра города Алексея Кулемзина, погибли шесть человек.