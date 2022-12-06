В Донецке ВСУ обстреляли Молодежный центр

"Несколько часов назад в Донецке был обстрелян Молодежный центр со стороны ВСУ. К сожалению, есть жертвы. Уже связываемся с семьями погибших. Окажем всю необходимую помощь, в том числе финансовую в рамках благотворительной программы "Мы вместе". Соболезную родным", - написал Метелев в своем Telegram-канале во вторник.