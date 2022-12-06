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23 минуты назад

Российский морпех Струна рассказал, почему не показывает лицо

RT на русском

Герой спецоперации на Украине, командир российских морпехов с позывным Струна рассказал RT, почему не раскрывает своё лицо.

Морпех Струна объяснил, почему не показывает лицо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хочу, чтобы этот позывной и в принципе образ этого красного рюкзака, этого командира морской пехоты сохранился именно в таком ракурсе, как обозначающий всех командиров морской пехоты, в принципе любого командира», — сказал мужчина в интервью RT.

Как подчеркнул Струна, любой командир ведёт людей вперёд на своём личном примере.

«Просто чтобы этот образ оставался именно как командира морской пехоты, не одного человека, не лично меня», — пояснил он.

В октябре президент Владимир Путин присвоил Струне звание Героя России.

Опубликовано видео о командире морпехов России, который ведёт бой против «Азова» в Мариуполе

Военный корреспондент RT Андрей Филатов неоднократно рассказывал о подвигах 24-летнего командира российских морпехов.

Летом Струна был ранен в бою и лишился ноги.

Армия,Андрей Филатов,Владимир Путин,
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