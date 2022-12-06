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1 час назад

Медведев заявил, что всех видов вооружений российской армии будет достаточно

Газета.Ru

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил в ходе встречи с активистами «Молодой гвардии» и «Волонтерской роты», что нужно добиться, чтобы механизм российского военно-промышленного комплекса «работал как часы». Трансляция мероприятия велась в соцсети «ВКонтакте».

Медведев: всех видов вооружений российской армии будет достаточно
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Наша задача — добиться того, чтобы механизм ВПК работал как часы. Нам приходится очень многое переводить на военные рельсы. Можете не сомневаться – все будет сделано максимально тщательно», — сказал он.

Медведев отметил, что мощность ВПК России за последние десятилетия выросла в разы. Он добавил, что врагам России нечего надеяться, что ее вооружение кончится.

Армия,Дмитрий Медведев,Единая Россия,
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