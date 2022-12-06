Медведев: всех видов вооружений российской армии будет достаточно

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил в ходе встречи с активистами «Молодой гвардии» и «Волонтерской роты», что нужно добиться, чтобы механизм российского военно-промышленного комплекса «работал как часы». Трансляция мероприятия велась в соцсети «ВКонтакте».
«Наша задача — добиться того, чтобы механизм ВПК работал как часы. Нам приходится очень многое переводить на военные рельсы. Можете не сомневаться – все будет сделано максимально тщательно», — сказал он.
Медведев отметил, что мощность ВПК России за последние десятилетия выросла в разы. Он добавил, что врагам России нечего надеяться, что ее вооружение кончится.