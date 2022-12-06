Китай призвал соблюдать права военнопленных на Украине

Китай призывает к полному соблюдению сторонами прав военнопленных на Украине. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя КНР при всемирной организации Гэн Шуан.
"Необходимо соблюдать права военнопленных. Согласно четвертой Женевской конвенции, военнопленные имеют право на гуманное обращение и защиту от пыток, жестокого обращения и других негативных явлений. Стороны должны неукоснительно соблюдать международное гуманитарное право в отношении военнопленных. Китай приветствует неоднократные обмены военнопленными между Россией и Украиной и приглашение к продолжению таких обменов", - сказал он.