Китай призвал соблюдать права военнопленных на Украине

"Необходимо соблюдать права военнопленных. Согласно четвертой Женевской конвенции, военнопленные имеют право на гуманное обращение и защиту от пыток, жестокого обращения и других негативных явлений. Стороны должны неукоснительно соблюдать международное гуманитарное право в отношении военнопленных. Китай приветствует неоднократные обмены военнопленными между Россией и Украиной и приглашение к продолжению таких обменов", - сказал он.