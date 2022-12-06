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27 минут назад

МиГ-21 ВВС Хорватии упал на северо-востоке страны

RT на русском

В Минобороны Хорватии заявили о падении истребителя МиГ-21 на северо-востоке страны.

МиГ-21 ВВС Хорватии упал на северо-востоке страны
Фото: © Tomislav Haraminčić / Wikipedia© Tomislav Haraminčić / Wikipedia

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление хорватского ведомства.

«Самолёт ВВС Хорватии МиГ-21 во время планового учебного полёта во вторник около 14:00 (16:00 мск) упал на территории близ Слатины в Вировитицко-Подравинской жупании. Приняты все меры для поиска и спасения экипажа», — отметили в Министерстве.

В январе сообщалось, что истребитель США F-35 упал в Южно-Китайское море при попытке приземлиться на авианосец ВМС.

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