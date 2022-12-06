Польша передала Украине советские зенитно-ракетные комплексы

Министр, член совета министров Польши Михал Дворчик сообщил, что его страна поставила Украине зенитно-ракетные комплексы С-125 "Нева" советского производства, передает РИА Новости.

Фото: Vitaly V. Kuzmin./Wikimedia Commons Vitaly V. Kuzmin./Wikimedia Commons

Он опубликовал на своей странице в Twitter фото С-125 с украинскими военными и подписал его:

"Всегда радует глаз - польская С-125 "Нева" на вооружении ВСУ".

Комплекс С-125 был принят на вооружение в СССР в 1961 году, из них несколько сотен пошли на экспорт. По данным из открытых источников, в распоряжении польских военных имеются 17 таких комплексов.

Ранее сообщалось, что Польша поставила Украине 18 самоходных гаубиц KRAB.