Польша передала Украине советские зенитно-ракетные комплексы

Министр, член совета министров Польши Михал Дворчик сообщил, что его страна поставила Украине зенитно-ракетные комплексы С-125 "Нева" советского производства, передает РИА Новости.
Он опубликовал на своей странице в Twitter фото С-125 с украинскими военными и подписал его:
"Всегда радует глаз - польская С-125 "Нева" на вооружении ВСУ".
Комплекс С-125 был принят на вооружение в СССР в 1961 году, из них несколько сотен пошли на экспорт. По данным из открытых источников, в распоряжении польских военных имеются 17 таких комплексов.
Ранее сообщалось, что Польша поставила Украине 18 самоходных гаубиц KRAB.
Как заявлял премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, страна потратила на поставки вооружения Украине около 1% своего ВВП. Он также назвал свою страну "вторым крупнейшим донором украинской армии".