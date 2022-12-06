Минобороны опровергло нанесение ударов по Киеву

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что 5 декабря российские силы не наносили ударов по инфраструктуре Киева. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Конашенков заявил, что 5 декабря массированный удар высокоточным оружием был нанесен по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами украинской энергетики.

В результате на украинских оборонных предприятиях прекратился выпуск и ремонт вооружения, были нарушены перевозки военной техники для ВСУ по железной дороге.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - подчеркнул он, добавив, что Киева массированный удар не коснулся.

10 октября, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту (ФСБ обвинила в теракте украинские спецслужбы), Россия начала массированные удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи Украины.

В Киеве сообщали о разрушении объектов критической инфраструктуры. В стране начались отключения электроэнергии.