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14 минут назад

Минобороны опровергло нанесение ударов по Киеву 5 декабря

Мария Иванова

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что 5 декабря российские силы не наносили ударов по инфраструктуре Киева. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Минобороны опровергло нанесение ударов по Киеву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Конашенков заявил, что 5 декабря массированный удар высокоточным оружием был нанесен по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами украинской энергетики.

В результате на украинских оборонных предприятиях прекратился выпуск и ремонт вооружения, были нарушены перевозки военной техники для ВСУ по железной дороге.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - подчеркнул он, добавив, что Киева массированный удар не коснулся.

10 октября, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту (ФСБ обвинила в теракте украинские спецслужбы), Россия начала массированные удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи Украины.

МО затруднило переброску резервов ВСУ в районы боевых действий

В Киеве сообщали о разрушении объектов критической инфраструктуры. В стране начались отключения электроэнергии.

5 декабря глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба заявил, что в ближайшие дни около половины региона будет оставаться без света. Укрэнерго решило ввести аварийные отключения электроэнергии.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,ФСБ,
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