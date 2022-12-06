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17 минут назад

Минобороны заявило об отраженной атаке ВСУ на купянском направлении

Lenta.ru

Российские военные отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Минобороны заявило об отраженной атаке ВСУ на купянском направлении
Фото: ReutersReuters

Там уточнили, что Украина предприняла попытку атаковать в направлении Куземовки в Луганской народной республике (ЛНР). Российские военные предотвратили атаку упреждающим огнем артиллерии, в результате ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, две боевые машины пехоты и один пикап.

3 декабря оборонное ведомство сообщало об уничтожении до 60 бойцов ВСУ на купянском направлении. Тогда Киев пытался тоже атаковать в направлении Куземовки в ЛНР.

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