Минобороны России подтвердило новый обмен пленными с Украиной

Из плена с подконтрольной Киеву территории вернулись 60 российских военных. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

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В оборонном ведомстве уточнили, что 60 россиян были возвращены из плена в результате переговорного процесса. В украинском плену российским военнослужащим грозила смертельная опасность, утверждают там.

Освобожденных военнослужащих доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации — в столице они пройдут лечение и реабилитацию.