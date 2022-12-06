В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
27 минут назад

Минобороны России подтвердило новый обмен пленными с Украиной

Lenta.ru

Из плена с подконтрольной Киеву территории вернулись 60 российских военных. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Минобороны России подтвердило новый обмен пленными с Украиной
Фото: ТАССТАСС

В оборонном ведомстве уточнили, что 60 россиян были возвращены из плена в результате переговорного процесса. В украинском плену российским военнослужащим грозила смертельная опасность, утверждают там.

Освобожденных военнослужащих доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации — в столице они пройдут лечение и реабилитацию.

Об обмене пленными между Москвой и Киевом 6 декабря сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Впоследствии его данные подтвердил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, отметив, что обмен состоялся по формуле «60 на 60».

Армия,Шамсаил Саралиев,Денис Пушилин,Минобороны России,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители