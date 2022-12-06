Минобороны России подтвердило новый обмен пленными с Украиной

Из плена с подконтрольной Киеву территории вернулись 60 российских военных. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.
В оборонном ведомстве уточнили, что 60 россиян были возвращены из плена в результате переговорного процесса. В украинском плену российским военнослужащим грозила смертельная опасность, утверждают там.
Освобожденных военнослужащих доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации — в столице они пройдут лечение и реабилитацию.
Об обмене пленными между Москвой и Киевом 6 декабря сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Впоследствии его данные подтвердил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, отметив, что обмен состоялся по формуле «60 на 60».