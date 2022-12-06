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48 минут назад

Стрелков сообщил о возвращении в Москву из зоны СВО

Газета.Ru

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил, что вечером 5 декабря вернулся в Москву из зоны специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Стрелков покинул зону СВО и раскрыл свое местоположение
Фото: ТАССТАСС

По словам Стрелкова, его выписали из списков батальона народной милиции ДНР без официальных приказов, не сообщив ему об этом.

Гаагский суд приговорил Гиркина к пожизненному заключению

«В результате еще с октября и по конец ноября я находился в составе N-ского батальона N-ского полка незаконно, незаконно же носил оружие и боеприпасы, незаконно выезжал в район проведения СВО и в прифронтовую зону», — написал он.

По словам Стрелкова, командования полка и батальона знали об этом, однако ничего ему не сообщали, поскольку получали для своей части «солидную помощь» продовольствием, снаряжением, автотранспортом, средствами на ГСМ, поступлением добровольцев благодаря его пребыванию.

Телеграм-канал «Стрелков Игорь Иванович»

В октябре Игорь Стрелков сообщал, что 14 числа вновь поступил на службу в российскую армию. О желании пойти на фронт он говорил несколько раз с начала СВО.

В ноябре его жена Мирослава Регинская заявила «Газете.Ru», что не будет комментировать вынесенный Гаагским судом пожизненный приговор Гиркину по делу о крушении рейса MH17 в 2014 году под Донецком.

Армия,СВО,Игорь Гиркин,Игорь Стрелков,
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