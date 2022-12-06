"Росэнергоатом": военные РФ не произвели ни одного выстрела со стороны ЗАЭС

Советник главы компании "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил, что российские военные не произвели ни одного выстрела с территории Запорожской АЭС. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Со станции никогда ни одного выстрела, даже стрелкового оружия, в сторону Украины или какую-либо другую сторону не осуществлялось. И я это говорю со всей ответственностью за свои слова", - заявил Карчаа.

Он также отметил, что все вопросы, связанные с Вооруженными силами России и предложениями о демилитаризации ЗАЭС, должны решаться президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг возможность отхода российских войск с Запорожской АЭС. До этого в администрации Энергодара заявляли, что Запорожская АЭС остается под контролем российских войск. Власти города назвали фейком информацию о том, что Россия готовится покинуть ЗАЭС.