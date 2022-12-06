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26 минут назад

Разведка ЛНР сообщила о конфликте между НАТО и ВСУ из-за целей для HIMARS

Российская Газета

У западных военных кураторов возникли вопросы к украинскому командованию по выбору целей для РСЗО HIMARS, сообщает со ссылкой на данные разведки офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В ЛНР сообщили о конфликте между НАТО и ВСУ из-за целей для HIMARS
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, в последнее время из-за проблем с работой спутников удары HIMARS производились по наводке украинских агентов, но их сведения все чаще оказываются ложными, в результате чего гибнут мирные люди, а российские войска не получают урон.

"Данный факт заставил усомниться командование НАТО в агентурных источниках, которые получают за переданные сведения большое денежное вознаграждение", - пишет Марочко.

Ранее он отмечал снижение активности и результативности украинской разведки, которая основана на информации, поступающей с Запада. Он пояснил, что низкая облачность мешает Западу эффективно использовать спутники и дроны, а кроме того активно работают специалисты ВС РФ.

Армия,Андрей Марочко,Верховный суд,НАТО,
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