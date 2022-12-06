В ЛНР сообщили о конфликте между НАТО и ВСУ из-за целей для HIMARS

У западных военных кураторов возникли вопросы к украинскому командованию по выбору целей для РСЗО HIMARS, сообщает со ссылкой на данные разведки офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, в последнее время из-за проблем с работой спутников удары HIMARS производились по наводке украинских агентов, но их сведения все чаще оказываются ложными, в результате чего гибнут мирные люди, а российские войска не получают урон.
"Данный факт заставил усомниться командование НАТО в агентурных источниках, которые получают за переданные сведения большое денежное вознаграждение", - пишет Марочко.
Ранее он отмечал снижение активности и результативности украинской разведки, которая основана на информации, поступающей с Запада. Он пояснил, что низкая облачность мешает Западу эффективно использовать спутники и дроны, а кроме того активно работают специалисты ВС РФ.