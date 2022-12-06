СМИ: Россия производит крылатые ракеты вопреки санкциям

России удается производить крылатые ракеты, несмотря на санкции, направленные против военно-промышленного комплекса страны. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на отчет британской группы исследователей вооружений.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По мнению исследователей, некоторые из крылатых ракет, запущенных по украинской инфраструктуре в конце ноября, были произведены уже через несколько месяцев после введения санкций, призванных лишить Москву компонентов для производства этих боеприпасов.

Эксперты исследовали остатки стратегических крылатых ракет Х-101 «воздух-земля», найденные в Киеве после 23 ноября. Согласно отчету, одна из ракет была изготовлена летом 2022 года, а другая - после сентября, о чем свидетельствуют маркировки.

По словам одного из исследователей, тот факт, что Россия продолжает производить передовые управляемые ракеты Х-101, доказывает, что страна либо нашла способы покупать полупроводники и другую технику вопреки санкциями, либо у нее были значительные запасы компонентов.

10 октября, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту (ФСБ обвинила в теракте украинские спецслужбы) Россия начала массированные удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи Украины.