В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
23 минуты назад

NYT: Россия производит крылатые ракеты вопреки санкциям

Мария Иванова

России удается производить крылатые ракеты, несмотря на санкции, направленные против военно-промышленного комплекса страны. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на отчет британской группы исследователей вооружений.

СМИ: Россия производит крылатые ракеты вопреки санкциям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению исследователей, некоторые из крылатых ракет, запущенных по украинской инфраструктуре в конце ноября, были произведены уже через несколько месяцев после введения санкций, призванных лишить Москву компонентов для производства этих боеприпасов.

Эксперты исследовали остатки стратегических крылатых ракет Х-101 «воздух-земля», найденные в Киеве после 23 ноября. Согласно отчету, одна из ракет была изготовлена летом 2022 года, а другая - после сентября, о чем свидетельствуют маркировки.

По словам одного из исследователей, тот факт, что Россия продолжает производить передовые управляемые ракеты Х-101, доказывает, что страна либо нашла способы покупать полупроводники и другую технику вопреки санкциями, либо у нее были значительные запасы компонентов.

ВС России ударами нарушили поставки иностранного вооружения ВСУ

10 октября, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту (ФСБ обвинила в теракте украинские спецслужбы) Россия начала массированные удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи Украины.

Украинские власти сообщали о разрушении объектов критической инфраструктуры. В стране начались отключения электроэнергии.

Армия,Верховный суд,ФСБ,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители