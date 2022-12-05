Носители «Калибров» вышли в Балтийское море для выполнения учебных задач

Малые ракетные корабли и ракетные катера Балтийского флота, в том числе пять носителей крылатых ракет «Калибр», вышли в море для выполнения учебных задач. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

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«Ракетные корабли и катера Балтийской военно-морской базы (БВМБ) Балтийского флота вышли в море для выполнения задач по предназначению», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в море вышли малые ракетные корабли «Одинцово», «Зеленый Дол», «Советск», «Мытищи», «Серпухов», «Пассат», «Ливень», «Гейзер» и ракетные катера «Чувашия» и «Димитровград», все они выполнят ряд задач в рамках противокорабельной и противовоздушной обороны, а также разыграют учебный бой с корабельной ударной группой условного противника.