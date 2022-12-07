Офицер ДНР назвал главную слабость американской ЧВК «Моцарт»

Одна из главных слабостей американской ЧВК «Моцарт» в том, что они недооценивают возможности Вооруженных Сил (ВС) России и ЧВК «Вагнера». Об этом в интервью корреспонденту URA.RU рассказал офицер Донецкой Народной Республики (ДНР) с позывным Ситх.

Фото: NIDS/NATO Multimedia Library NIDS/NATO Multimedia Library

«ЧВК „Моцарт“ имеют неверное представление о наступательном потенциале Вооруженных сил Украины (ВСУ). Еще они неправильно оценивают возможности ВС РФ и ЧВК „Вагнера“», — сказал офицер в интервью с URA.RU.

Он объяснил это тем, что ЧВК «Моцарт» за 10 месяцев конфликта так и не смогли нигде себя проявить как крутые военные специалисты. Кроме того, в ходе недавней наступательной спецоперации в Бахмуте, в котором принимали участие офицеры «Моцарта», «украинская армия понесла большие потери среди 58 бригады ВСУ», — добавил офицер.

Также Ситх рассказал, что после боя за Бахмут и прилегающие населенные пункты, в которые раз подтвердили, «ЧВК „Моцарт“ — пиар-проект ее основателя Энди Милберна». Офицер отметил, что ЧВК «Моцарт» для участия в реальных боях не предназначена. ЧВК «Моцарт» по утверждению военных специалистов якобы противостоит «Вагнеру».

Офицер отметил, что американская ЧВК не достигла ни одной своей цели.