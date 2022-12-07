В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
8 минут назад

Офицер ДНР назвал главную слабость американской ЧВК «Моцарт»

Ura.Ruиещё 1

Одна из главных слабостей американской ЧВК «Моцарт» в том, что они недооценивают возможности Вооруженных Сил (ВС) России и ЧВК «Вагнера». Об этом в интервью корреспонденту URA.RU рассказал офицер Донецкой Народной Республики (ДНР) с позывным Ситх.

Офицер ДНР назвал главную слабость американской ЧВК «Моцарт»
Фото: NIDS/NATO Multimedia LibraryNIDS/NATO Multimedia Library

«ЧВК „Моцарт“ имеют неверное представление о наступательном потенциале Вооруженных сил Украины (ВСУ). Еще они неправильно оценивают возможности ВС РФ и ЧВК „Вагнера“», — сказал офицер в интервью с URA.RU.

Он объяснил это тем, что ЧВК «Моцарт» за 10 месяцев конфликта так и не смогли нигде себя проявить как крутые военные специалисты. Кроме того, в ходе недавней наступательной спецоперации в Бахмуте, в котором принимали участие офицеры «Моцарта», «украинская армия понесла большие потери среди 58 бригады ВСУ», — добавил офицер.

В ЛНР сообщили о прибытии подкрепления ВСУ под Артемовском

Также Ситх рассказал, что после боя за Бахмут и прилегающие населенные пункты, в которые раз подтвердили, «ЧВК „Моцарт“ — пиар-проект ее основателя Энди Милберна». Офицер отметил, что ЧВК «Моцарт» для участия в реальных боях не предназначена. ЧВК «Моцарт» по утверждению военных специалистов якобы противостоит «Вагнеру».

Офицер отметил, что американская ЧВК не достигла ни одной своей цели.

«Сейчас американская компания везде проигрывает своим конкурентам», — проинформировал он.

Армия,ЧВК Вагнера ,Верховный суд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители