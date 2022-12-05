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22 минуты назад

КНДР открыла артиллерийский огонь в качестве предупреждения Сеулу

Lenta.ru

Армия КНДР выпустила 130 артиллерийских снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в морскую буферную зону в ответ на совместные учения Южной Кореи и США около границы. Об этом сообщает агентство Reuters.

КНДР открыла артиллерийский огонь в качестве предупреждения Сеулу
Фото: ВМС СШАВМС США

Отмечается, что артиллерийские выстрелы были произведены с 15:00 по 16:00 по местному времени (с 9:00 по 10:00 по московскому). Некоторые снаряды упали в буферной демилитаризованной зоне, что, по заявлению Сеула, является грубым нарушением межкорейского соглашения от 19 сентября 2018 года о мерах по сокращению военной напряженности.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК), КНДР открыла огонь после того, как ранее южнокорейская сторона выпустила несколько десятков снарядов также из РСЗО в сторону общей границы.

«ГеншГенштаб еще раз поясняет, что внимательно следит за всеми провокационными действиями противника и всегда решительно на них ответит», — говорится в материале агентства со ссылкой на Генштаб Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что Япония рассматривает возможность утроить силы противоракетной обороны (ПРО) на своих юго-западных островах на фоне неоднократных запусков баллистических ракет Пхеньяном.

Армия,Генштаб,
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