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33 минуты назад

Ростех запатентовал дымообразующий боеприпас для защиты от высокоточного оружия

ТАССиещё 1

Госкорпорация "Ростех" запатентовала созданный в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн "Калашников") боеприпас для защиты от высокоточного оружия. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Ростех запатентовал дымообразующий боеприпас
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ признала созданную в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения ручную гранату РДГ-У изобретением, опубликовав соответствующий патент. Изделие обеспечивает маскировку в инфракрасном диапазоне, в том числе от тепловизионных прицелов и высокоточного оружия", - говорится в сообщении.

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В госкорпорации отметили, что РДГ-У содержит дымообразующий состав как мгновенного, так и курящегося действия, который находится в двух секциях, соединенных между собой перфорированной перегородкой. Это позволяет быстро ставить завесу и долго подпитывать ее.

Граната обеспечивает маскировку в инфракрасном диапазоне благодаря созданию тепловых зон с высокой температурой и повышенной парусностью, а также плавно оседающим в воздухе горящим плоским пироэлементам. Такая завеса, поясняется в сообщении, позволяет защитить от оружия с тепловизионным прицелом, а также от высокоточного оружия с тепловым наведением.

"РДГ-У по своим характеристикам значительно превосходит как российские, так и иностранные аналоги, и получила хорошие отзывы от специалистов Минобороны. Изделие уже прошло предварительные испытания, в результате которых были подтверждены заявленные характеристики, а государственные испытания начнутся в ближайшее время", - приводятся в сообщении слова индустриального директора комплекса вооружений Ростеха Бекхана Оздоева.

По его словам, опытная эксплуатация в войсках и серийное производство гранат могут начаться после госиспытаний.

РДГ-У впервые была продемонстрирована на форуме "Армия-2022". Граната создана для маскировки отдельных военнослужащих и небольших подразделений, боевой техники. Боеприпас способен работать при температурах от минус 50 до плюс 55 градусов, его корпус выполнен из композитных материалов.

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