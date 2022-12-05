Канада решила «послать сигнал» Китаю

Глава канадского МИД Мелани Жоли заявила о намерении отправить больше кораблей через Тайваньский пролив в качестве сигнала Китаю о том, что эти воды международные, а не принадлежащие только КНР. Об этом пишет британская газета Financial Times.
«Мы будем продолжать обеспечивать работу международного порядка, основанного на правилах, применительно к Тайваньскому проливу... Мы рассчитываем, что через него пройдет больше фрегатов», — цитирует слова министра ТАСС.
По словам Жоли, Канада инвестирует в военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе 400 млн канадских долларов ($297 млн). Она добавила, что число дислоцированных в регионе канадских кораблей возрастет с одного до трех. Канада также намерена отправить в страны региона больше дипломатов и увеличить инвестиции в разведывательный альянс Five Eyes, в который входят, кроме представителей канадской разведки, спецслужбы Австралии, Великобритании, Новой Зеландии и Соединенных Штатов. Таким образом, новые военные ресурсы позволят обеспечить мир и стабильность в регионе.
«Нам нужно инвестировать в сдерживание, потому что мы верим, что это... лучший способ соблюдать международные нормы», — отметила глава канадского внешнеполитического ведомства.
При этом она подчеркнула, что считает важным взаимодействовать с КНР. Канада, по словам министра, будет сотрудничать с Китаем по вопросам изменения климата, нераспространения ядерного оружия и по вопросам глобального здравоохранения.