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17 минут назад

FT: Канада направит больше военных кораблей к Тайваню в качестве сигнала КНР

Газета.Ruиещё 1

Глава канадского МИД Мелани Жоли заявила о намерении отправить больше кораблей через Тайваньский пролив в качестве сигнала Китаю о том, что эти воды международные, а не принадлежащие только КНР. Об этом пишет британская газета Financial Times.

Канада решила «послать сигнал» Китаю
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы будем продолжать обеспечивать работу международного порядка, основанного на правилах, применительно к Тайваньскому проливу... Мы рассчитываем, что через него пройдет больше фрегатов», — цитирует слова министра ТАСС.

По словам Жоли, Канада инвестирует в военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе 400 млн канадских долларов ($297 млн). Она добавила, что число дислоцированных в регионе канадских кораблей возрастет с одного до трех. Канада также намерена отправить в страны региона больше дипломатов и увеличить инвестиции в разведывательный альянс Five Eyes, в который входят, кроме представителей канадской разведки, спецслужбы Австралии, Великобритании, Новой Зеландии и Соединенных Штатов. Таким образом, новые военные ресурсы позволят обеспечить мир и стабильность в регионе.

«Нам нужно инвестировать в сдерживание, потому что мы верим, что это... лучший способ соблюдать международные нормы», — отметила глава канадского внешнеполитического ведомства.

При этом она подчеркнула, что считает важным взаимодействовать с КНР. Канада, по словам министра, будет сотрудничать с Китаем по вопросам изменения климата, нераспространения ядерного оружия и по вопросам глобального здравоохранения.

Армия,Мелани Жоли,
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