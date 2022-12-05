Стало известно о применении Россией "Тахиона" на Украине

Российскими войсками в зоне проведения военной спецоперации на Украине успешно используются новейшие комплексы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) "Тахион", осуществляющие воздушную разведку скрытых позиций подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

Фото: Георгий Зимарев РИА Новости Георгий Зимарев РИА Новости

"Российскими военными для ведения воздушной разведки позиций ВСУ применяются беспилотники "Тахион". Аппараты оснащены тепловизором, фото- и видеокамерой, с помощью которых обнаруживались даже хорошо замаскированные объекты противника, в том числе и ночью", - сказал собеседник агентства, отметив надежность этих БЛА.

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По его словам, данный беспилотник используется российскими разведывательными подразделениями Сухопутных войск. Источник ТАСС отказался называть районы, где успешно, по его данным, применялся и продолжает использоваться "Тахион".

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации. Ранее о применении на Украине БЛА "Тахион" официально не сообщалось.

О беспилотнике

Малый беспилотник "Тахион" создан ООО "Ижмаш - Беспилотные системы", разработан по аэродинамической схеме "летающее крыло". Предназначен для ведения воздушной разведки как днем, так и ночью. Эффективен при проведении аэрофото- и видеосъемки местности на удалении, а в случае необходимости может использоваться в качестве ретранслятора сигнала связи. На вооружение российской армии БЛА стали поступать с 2015 года.