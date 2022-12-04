Разведчик рассказал об отступлении военного ВСУ без ноги

«Один из военнослужащих [ВСУ] после получения очень серьёзного ранения ноги — ему оторвало ногу чуть выше колена — просто перекатился, наложил жгут, взял тросточку и как ни в чем не бывало пошел. (…) Человек был под каким-то препаратом, который просто делает из человека не то, что машину, а какого-то нечеловека», — заявил разведчик.