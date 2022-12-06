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57 минут назад

В Польше признали гибель двух наемников на Украине

Свободная прессаиещё 1

В Польше заявили о гибели 2 наемников, отправившихся воевать на Украину против России. Речь идет о наемниках «Интернационального легиона».

В Польше признали гибель двух наемников на Украине
Фото: ТАССТАСС

«Два поляка: Януш Шеремета, псевдоним "Казак", и его коллега Кшиштоф из "Интернационального легиона", погибли вчера на фронте», – написал в своем микроблоге в Twitter журналист Polsat News Матеуш Лаховский.

По данным Минобороны России, только в Великих Хуторах Харьковской области в конце ноября было уничтожено порядка двух сотен польских наемников.

Ранее «СП» писала о том, что российские военные ударили по позициям националистов в городе Запорожье.

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