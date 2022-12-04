Названа причина больших потерь ВСУ под Артемовском

Кроме того, курс подготовки для бойцов ВСУ был не полным: для штурмовых подразделений ускоренный курс провели за 20 дней, а для обычной пехоты обучение прошло за две недели. «После курсов обученные по стандартам COIN военнослужащие Украины начали массово погибать в боях», — констатируют эксперты.