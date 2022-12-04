Дипломат Малли: США пытаются повлиять на поставки иранского оружия в РФ

В соединенных Штатах Америки имеют намерение сконцентрироваться на осуществляемых Ираном поставках оружия, а также на массовых протестах в иранцев, и отказаться от переговоров относительно восстановления ядерной сделки, которые, по мнению Вашингтона, зашли в тупик. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление Роберта Малли, который является спецпредставителем Соединенных Штатов по Ирану.

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Он также подчеркнул, что в США ставят под сомнение возможность продолжать работу над восстановлением сделки по иранскому атому, поскольку в Тегеране не проявляют к этому заинтересованности.

“В чем смысл? Почему мы должны концентрироваться на этом, если сам Иран возвращается за стол переговоров с неприемлемыми требованиями? На данный момент мы не собираемся фокусировать внимание на ядерной сделке, поскольку мы не можем позволить себе откатываться назад и позволять нас разыгрывать”, – выразил мнение Милли.

Представители западных стран утверждают, что на данный момент Иран осуществляет поставки беспилотников России для применения их на Украине. В Москве и Тегеране подобные обвинения опровергают. Главой МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан было сделано заявление, что Тегеран поставлял Российской Федерации беспилотники еще до начала спецоперации на Украине. Также он утверждал, что представители Тегерана не смогли провести встречу с киевскими властями по вопросу БПЛА из-за неявки вторых.