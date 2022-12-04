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17 минут назад

Малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" планируют спустить на воду 9 декабря

ТАСС

Носитель крылатых ракет "Калибр-НК" малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" проекта 21631 ("Буян-М") спустят на воду 9 декабря. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" планируют спустить на воду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Корабль "Наро-Фоминск" планируется спустить на воду 9 декабря", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее в пресс-службе Балтийского флота сообщили, что предшественник "Наро-Фоминска" в серии МРК "Град" проходит государственные испытания. Источник ТАСС сообщал, что его передача флоту запланирована на вторую декаду декабря.

Корабли проекта 2 1631, построенные на Зеленодольском судостроительном заводе (входит в корпорацию "Ак Барс"), неоднократно участвовали в нанесении ракетных ударов по целям террористов в Сирии и по целям Вооруженных сил Украины во время специальной военной операции. В боевом составе ВМФ России находятся девять кораблей этого проекта в составе Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. Каждый корабль способен нести восемь ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс".

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