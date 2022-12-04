Малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" планируют спустить на воду

Ранее в пресс-службе Балтийского флота сообщили, что предшественник "Наро-Фоминска" в серии МРК "Град" проходит государственные испытания. Источник ТАСС сообщал, что его передача флоту запланирована на вторую декаду декабря.

Корабли проекта 2 1631, построенные на Зеленодольском судостроительном заводе (входит в корпорацию "Ак Барс"), неоднократно участвовали в нанесении ракетных ударов по целям террористов в Сирии и по целям Вооруженных сил Украины во время специальной военной операции. В боевом составе ВМФ России находятся девять кораблей этого проекта в составе Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. Каждый корабль способен нести восемь ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс".