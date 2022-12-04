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27 минут назад

В США допустили трудности у России при создании точных ракет

Lenta.ru

Глава Нацразведки США Эврил Хейнс допустила, что Россия может испытать трудности при создании высокоточных ракет, которые используются для нанесения ударов по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В США допустили трудности у России при создании точных ракет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе форума, организованного президентским фондом имени Рональда Рейгана, Хейнс сообщила, что расход высокоточных боеприпасов у России происходит «достаточно быстро».

«По нашим данным, у них нет возможности производить полностью у себя то, что они сейчас расходуют. Так что это будет для них вызовом», — заявила она, отвечая на вопрос о запасах таких ракет у РФ.

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