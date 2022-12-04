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48 минут назад

Thestival: партии боеприпасов везут на Украину с греческих складов НАТО

Слово и Дело

Большую партию боеприпасов перевозят на Украину со складов НАТО в Греции. Об этом информирует греческий портал thestival.gr.

Thestival: партии боеприпасов везут на Украину с греческих складов НАТО
Фото: слово и делослово и дело

Согласно информации издания, для этого используются грузовики с болгарскими и польскими номерами. Автомобили везут боеприпасы, которые получают на складе рядом с Родиани.

Конвой сопровождал автомобиль греческой полиции. Журналисты считают, что есть большая вероятность, что данная партия боеприпасов идет на Украину.

Местные жители также сообщают, что 20-25 грузовиков проехали к складам и обратно. Полиция Греции подтвердила перевозку боеприпасов, но не сообщила, куда они отправляются.

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