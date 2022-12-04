Thestival: партии боеприпасов везут на Украину с греческих складов НАТО

Большую партию боеприпасов перевозят на Украину со складов НАТО в Греции. Об этом информирует греческий портал thestival.gr.
Согласно информации издания, для этого используются грузовики с болгарскими и польскими номерами. Автомобили везут боеприпасы, которые получают на складе рядом с Родиани.
Конвой сопровождал автомобиль греческой полиции. Журналисты считают, что есть большая вероятность, что данная партия боеприпасов идет на Украину.
Местные жители также сообщают, что 20-25 грузовиков проехали к складам и обратно. Полиция Греции подтвердила перевозку боеприпасов, но не сообщила, куда они отправляются.