Из сектора Газа по Израилю выпустили ракету

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в субботу вечером одну ракету по израильской территории, система ПВО для ее уничтожения не применялась. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Фото: Israel Defense Forces Israel Defense Forces

"Одна ракета была выпущена из сектора Газа в сторону израильской территории. Ракеты-перехватчики не запускались", - говорится в сообщении.

Служба тыла Израиля продолжает действовать в штатном режиме, добавили в пресс-службе.

Ранее израильские военные сообщили о срабатывании сирен воздушной тревоги на открытой местности в прилегающих к сектору Газа районах на юге страны.

По информации газеты The Jerusalem Post, тревога была объявлена в районе населенного пункта Нахаль-Оз, расположенного в непосредственной близости от палестинского анклава. Запущенная радикалами ракета упала на открытой местности рядом с поселком, утверждает издание.