Из сектора Газа по Израилю выпустили ракету

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в субботу вечером одну ракету по израильской территории, система ПВО для ее уничтожения не применялась. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
"Одна ракета была выпущена из сектора Газа в сторону израильской территории. Ракеты-перехватчики не запускались", - говорится в сообщении.
Служба тыла Израиля продолжает действовать в штатном режиме, добавили в пресс-службе.
Ранее израильские военные сообщили о срабатывании сирен воздушной тревоги на открытой местности в прилегающих к сектору Газа районах на юге страны.
По информации газеты The Jerusalem Post, тревога была объявлена в районе населенного пункта Нахаль-Оз, расположенного в непосредственной близости от палестинского анклава. Запущенная радикалами ракета упала на открытой местности рядом с поселком, утверждает издание.
Это первый случай ракетного обстрела Израиля со стороны сектора Газа за месяц. В прошлый раз воздушная тревога в районах, прилегающих к палестинскому анклаву, объявлялась 3 ноября. Тогда радикалы запустили по израильской территории одну ракету, цель была перехвачена системой ПВО Израиля. Военные также сообщили тогда о фиксации трех неудачных попыток ракетных пусков из палестинского анклава. Все ракеты упали на его территории, указали в армии.