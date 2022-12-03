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1 час назад

Из сектора Газа по Израилю выпустили ракету

ТАСС

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в субботу вечером одну ракету по израильской территории, система ПВО для ее уничтожения не применялась. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Из сектора Газа по Израилю выпустили ракету
Фото: Israel Defense ForcesIsrael Defense Forces

"Одна ракета была выпущена из сектора Газа в сторону израильской территории. Ракеты-перехватчики не запускались", - говорится в сообщении.

Служба тыла Израиля продолжает действовать в штатном режиме, добавили в пресс-службе.

Ранее израильские военные сообщили о срабатывании сирен воздушной тревоги на открытой местности в прилегающих к сектору Газа районах на юге страны.

По информации газеты The Jerusalem Post, тревога была объявлена в районе населенного пункта Нахаль-Оз, расположенного в непосредственной близости от палестинского анклава. Запущенная радикалами ракета упала на открытой местности рядом с поселком, утверждает издание.

Это первый случай ракетного обстрела Израиля со стороны сектора Газа за месяц. В прошлый раз воздушная тревога в районах, прилегающих к палестинскому анклаву, объявлялась 3 ноября. Тогда радикалы запустили по израильской территории одну ракету, цель была перехвачена системой ПВО Израиля. Военные также сообщили тогда о фиксации трех неудачных попыток ракетных пусков из палестинского анклава. Все ракеты упали на его территории, указали в армии.

Армия,ЦАХАЛ,
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