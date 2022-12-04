Армия Израиля нанес ответный удар по сектору Газа

Армия обороны Израиля нанесла удары по целям в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

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Подробности в сообщении не приводятся. Предположительно, это стало ответом на пуск ракеты из сектора Газа по территории Израиля.

Вечером в субботу, 3 декабря, в ряде регионов на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги. По информации ЦАХАЛ, с территории сектора Газа была выпущена ракета. Сообщалось, что снаряд упал в открытой местности неподалеку от города Нахаль-Оз, не причинив ущерба. Системы противовоздушной обороны (ПВО) при этом задействованы не были.