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29 минут назад

Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа в ответ на выпущенную ракету

Lenta.ruиещё 1

Армия обороны Израиля нанесла удары по целям в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Армия Израиля нанес ответный удар по сектору Газа
Фото: ТАССТАСС

Подробности в сообщении не приводятся. Предположительно, это стало ответом на пуск ракеты из сектора Газа по территории Израиля.

Вечером в субботу, 3 декабря, в ряде регионов на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги. По информации ЦАХАЛ, с территории сектора Газа была выпущена ракета. Сообщалось, что снаряд упал в открытой местности неподалеку от города Нахаль-Оз, не причинив ущерба. Системы противовоздушной обороны (ПВО) при этом задействованы не были.

В начале августа Израиль провел операцию «Рассвет» против радикального палестинского движения «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России). Тогда в приграничных районах было объявлено особое положение.

Армия,ЦАХАЛ,
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