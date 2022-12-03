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27 минут назад

В ЛНР заявили, что ВСУ перебросили три ударные группировки с наемниками под Кременную

ТАССиещё 3

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили три ударные группировки, усиленные польскими и немецкими наемниками, в направлении города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом ТАСС в субботу сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

ВСУ перебросили ударные группировки с наемниками под Кременную
Фото: Flickr / U.S. Army Europe ImagesFlickr / U.S. Army Europe Images

"Отмечена переброска дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Кременная. В районе населенного пункта Кременная выявлены сразу три ударные группировки, усиленные польскими и немецкими наемниками", - сказал он, ссылаясь на данные, полученные от разведки ЛНР.

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В среду Марочко сообщал, что ВСУ на протяжении двух месяцев ежедневно предпринимают попытки прорыва обороны союзных сил в зоне ответственности Народной милиции ЛНР в районе городов Сватово и Кременная, действуя сразу по двум направлениям - краснолиманскому и купянскому.

Армия,СВО,Андрей Марочко,
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