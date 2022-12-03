ВСУ перебросили ударные группировки с наемниками под Кременную

"Отмечена переброска дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Кременная. В районе населенного пункта Кременная выявлены сразу три ударные группировки, усиленные польскими и немецкими наемниками", - сказал он, ссылаясь на данные, полученные от разведки ЛНР.